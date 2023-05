Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023: le otto classi in gara

Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2023 vedrà in competizione oltre 50 auto storiche suddivise in otto classi:

Class A - A CENTURY OF THE 24 HOURS OF LE MANS: HEROES OF THE MOST FAMOUS RACE IN THE WORLD

Class B - THE FAST AND THE FORMAL: PRE-WAR HIGH SPEED LUXURY

Class C - GRANDE VITESSE: PRE-WAR WEEKEND RACERS

Class D - INCREDIBLE INDIA: THE DAZZLING MOTORING INDULGENCES OF THE MIGHTY MAHARAJAS

Class E - PORSCHE AT 75: DELVING INTO THE STUTTGART LEGEND’S ICONIC AND ECCENTRIC BACK CATALOGUE

Class F - GRANTURISMO: EXPERIMENTING WITH THE POST-WAR EUROPEAN GT

Class G - THAT ‘MADE IN ITALY’ LOOK: STYLES WHICH CONQUERED NEW WORLDS

Class H - HERE COMES THE SUN: ’TOPLESS’ DONE DIFFERENTLY!