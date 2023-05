A Firenze nel 2022 emessi 163.000 permessi Ztl-Zcs

Oltre 76.900 telefonate ricevute, circa 163mila contrassegni Ztl e Zcs emessi (inclusi i permessi temporanei), 5.994 cantieri controllati, 130 manifestazioni gestite, 983 parcometri gestiti di cui 67 nuove installazione, 202.500 soste pagate con app. Sono alcuni dei numeri per il 2022 diffusi da Servizi alla Strada, partecipata del Comune di Firenze, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo logo, un giglio bianco, ed è stato presentato il rinnovamento della sede al Parterre. Inoltre da oggi Sas avrà un nuovo sito web Agid. A proposito di parcometri, circa 80 sono stati oggetto di furto e scasso per un danno economico complessivo di circa 95mila euro.

"La tenacia della governance di questi anni complicati ci consente di guardare avanti, con spirito di servizio ed obiettivi chiari - ha spiegato il presidente del cda di Sas Marco Semplici -. Abbiamo individuato gli ambiti di miglioramento e siamo riusciti a portare la qualità dei servizi a livelli ottimali". Sui danni ai parcometri "abbiamo bisogno delle segnalazioni di tutti, per intervenire tempestivamente con le forze dell'ordine".

"Con la presentazione del nuovo logo e del nuovo sito di Servizi alla Strada si compie una prima fase del percorso di efficientamento della società - ha sottolineato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - che dovrà sempre di più aprirsi all'utenza e dare più servizi ma soprattutto per migliorare alcuni settori di intervento come quelli del controllo dei cantieri relativi alle alterazioni del suolo pubblico e del controllo della sosta a tutela dei residenti, del carico e scarico, degli stalli di ricarica dei mezzi elettrici". "E' una società partecipata particolarmente importante perché con i suoi servizi incontra molte volte il cittadino", ha aggiunto l'assessore alle Partecipate del Comune, Giovanni Bettarini.