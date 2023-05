Saleen a giugno festeggia 40 anni di supercar

Nel corso dell'evento Nmra Homecoming a Norwalk, in Ohio, che si svolgerà dal 9 all'11 giugno, verranno celebrati i 40 anni di Saleen Automotive, azienda nata nel 1983, in California, per volontà del pilota e costruttore Steve Saleen. Il nome in questione è legato alla Ford Mustang, anche se, nel corso del tempo, ci sono state creazioni come la S7 decisamente particolari. Infatti, la coupé a motore centrale, pensata anche per le corse, negli anni 2000 riusciva ad erogare 760 CV grazie ad un V8 da 7 litri sovralimentato, e poteva sfidare nelle prestazioni le supercar più blasonate dell'epoca. Non a caso, aveva una velocità massima dichiarata di 360 km/h e poteva scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. "Quello che inizialmente era iniziato come mezzo per finanziare le corse - ha rivelato lo stesso Saleen - è diventato un formidabile business al di là di qualsiasi immaginazione". " Sia Nmra che Saleen sono nati durante l'era della Fox Mustang - ha aggiunto Steve Wolcott, presidente e Ceo di Nmra - non potevamo pensare ad un luogo migliore per celebrare i 40 anni dei veicoli ad alte prestazioni Saleen del nostro grande anniversario a Norwalk".