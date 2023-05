Maserati: tanti bolidi in mostra al Motor Valley Fest

Anche Maserati sarà protagonista nella quinta edizione del Motor Valley Fest, che, da giovedì 11 a domenica 14 maggio celebrerà le eccellenze motoristiche del territorio. Tante le attività in programma, tra cui non mancherà l’esposizione delle vetture più amate nel mondo, tra le quali le auto realizzate dalla casa del tridente avranno un ruolo importante.

Per l’occasione, Maserati ha deciso di celebrare la propria storia ed il proprio futuro, esponendo nelle piazze di Modena le sue vetture più iconiche e quelle che definiscono la visione di domani del brand. Nello specifico, la location di Piazza Grande ospiterà l’intera gamma Folgore di Maserati, insieme per la prima volta; Piazza XX Settembre accoglierà l’edizione celebrativa Zéda della gamma Trofeo di Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte; mentre la super sportiva Maserati MC20 Cielo sarà esposta nel Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede della prestigiosa Accademia Militare di Modena.

Inoltre, nello showroom di viale Ciro Menotti, sarà Maserati GranTurismo a farla da padrona attraverso due vetture classic, insieme a una GranTurismo Zéda ed alla GranTurismo One Off Prismaper, per rappresentare il ponte tra passato, presente e futuro.