Bosch alla Motor Valley Fest

Bosch sarà presente alla quinta edizione del Motor Valley Fest, che si terrà a Modena da giovedì 11 a domenica 14 maggio, e nel quale verranno organizzati convegni, tavole rotonde, esposizioni e incontri tematici.

Le attività che vedranno coinvolta l'azienda, prevedono per giovedì 11 maggio, nel corso della conferenza inaugurale, che inizierà alle ore 9:00 presso il Teatro Pavarotti, l'esposizione, da parte del presidente di Bosch Engineering, Johannes-Joerg Rueger, delle soluzioni del brand per le nuove sfide della mobilità.

Diffuso in streaming, sul sito della Motor Valley Fest, o sul canale YouTube della manifestazione, l'intervento di Rueger traccerà il quadro della mobilità di oggi e di domani, nel segno dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità. Inoltre, Bosch rinnoverà il suo impegno relativo all'"Innovation & Talents", per valutare idee e progetti di start-up innovative ed incontrare i giovani talenti. E, durante il Talent Talk, in programma giovedì dalle 16:30 alle 17:30 presso il Teatro del Collegio di San Carlo di Modena, Camilla Negri, hr manager Bosch Mobility Solutions, Gianfranco Fenocchio, general manager Bosch Engineering Italy, e Giulio Lancellotti, manager globally responsible Software and Services Bosch, incontreranno gli studenti universitari, per illustragli le opportunità offerte dal mondo del lavoro e le sfide che dovranno affrontare per diventare professionisti. Infine, venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 11:00 presso la sede del Motor Valley Accelerator, Giulio Lancellotti sarà presente nel panel intitolato "Sustainability, ESG and Electrification", durante il quale esporrà il ruolo chiave dei software nell'ottica di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile.