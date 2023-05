Auto vietate a Lampedusa in estate, a Linosa fino a ottobre

Dal primo giugno al 31 ottobre sarà vietato sbarcare e circolare a Linosa con veicoli non appartenenti ai residenti. Dal 25 luglio al 5 settembre stesso divieto sarà in vigore anche a Lampedusa. A firmare il decreto, dopo la delibera della giunta comunale, il nulla osta della Prefettura di Agrigento e il parere favorevole della Regione, è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. E' la prima misura di questo genere nelle due isole delle Pelagie.

Dal divieto sono esclusi i veicoli che trasportano disabili, purché muniti di contrassegno, quelli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanità e di pubblico interesse, i veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico. Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, può rilasciare autorizzazioni - è stato previsto - per particolari motivi, dopo aver acquisito conforme parere del prefetto di Agrigento. In caso di violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 430 a 1.731 euro.