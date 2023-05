Lamborghini Super Trofeo Europa: il finale a Vallelunga

Le ultime due tappe del Lamborghini Super Trofeo Europa, la serie continentale riservata alle Huracán Super Trofeo EVO2, si correranno nell'autodromo di Vallelunga.

Nello specifico, il doppio appuntamento capitolino va a recuperare l'evento che, originariamente, era in programma ad Imola nel week-end del 6 e 7 maggio, il quale è stato cancellato a causa del prolungarsi di alcuni lavori riguardanti l'area del paddock e la struttura dei box del circuito del Santerno.

Inoltre, la pista romana sarà teatro delle Grand Finals.

Rimangono così confermati i sei doppi appuntamenti stagionali con le 12 gare in programma, che partiranno all'inizio del mese di giugno al Paul Ricard.

In seguito, le vetture del toro si sfideranno a Spa, poi al Nürburgring ed a Valencia, sempre in abbinamento con il Fanatec GT World Challenge Europe.

Si giungerà, quindi, a Vallelunga, per il quinto e penultimo round il 12 e 13 novembre. L'ultimo appuntamento rimane invece in programma per il 15, 16 e 17 novembre, a ridosso delle Grand Finals, che invece si terranno il 18 e 19 novembre, e durante le quali verranno anche celebrati i 60 anni della Casa di Sant'Agata Bolognese.