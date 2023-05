Lamborghini Day UK: più di 380 vetture a Silverstone

In occasione del Lamborghini Day UK, sul circuito di Silverstone si sono radunate oltre 380 vetture della casa del Toro: il maggior numero di sempre apparse contemporaneamente in pista.

Nel corso della manifestazione si è svolta anche un'esposizione di Lamborghini storiche, tra le quali erano presenti la 400 GT, la Miura, la Espada, la Countach, la Diablo e la LM 002, a cura del Lamborghini Polo Storico. L'evento ha rappresentato la cornice ideale per la presentazione ufficiale della nuova V12 ibrida plug-in, la Revuelto, sul suolo britannico. "Il Regno Unito continua a essere uno dei nostri principali mercati del mondo, con clienti ed appassionati, affezionati ed in crescita - ha affermato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Lamborghini - le celebrazioni per il nostro 60° anniversario a Silverstone, il circuito più famoso del Regno Unito, vogliono rendere omaggio anche al nostro brand, ai proprietari delle nostre auto e ai milioni di persone nel mondo che amano Lamborghini e che ci seguono nei nostri eventi e sui social media". Le 382 auto, sotto la coordinazione dei piloti professionisti del team Squadra Corse di Lamborghini hanno percorso il circuito fornendo un'immagine particolarmente colorata.