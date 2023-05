DS Automobiles title sponsor dell'80/mo Open d'Italia di golf

"Questo è il terzo anno concreto di collaborazione con la Federgolf, una partnership molto positiva che è nata da valori comuni. Quando ci siamo chiesti, qual è l'attività, quali sono gli eventi, qual è lo sport più affine al nostro brand, al nostro posizionamento, abbiamo pensato subito al golf". Così la direttrice marketing di DS Automobiles Italia, Alessandra Mariani, ha spiegato la presenza per la terza volta del marchio francese come "title sponsor" del principale appuntamento del golf italiano: il DS Automobiles Open d'Italia, giunto quest'anno alla 80/ma edizione, in corso di svolgimento al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, vicino Roma. "Siamo interessati al pubblico del golf - ha proseguito Mariani - è il nostro pubblico, un pubblico premium. Questa è stata la base di partenza per decidere dove approdare con questa partnership. C'è poi un'affinità ancora più importante perché è di prodotto, è proprio insita nel brand DS ed è l'approccio alla natura, l'essere green. Ovviamente il golf è green per definizione - ha aggiunto la responsabile DS - noi lo siamo perché abbiamo prodotti che sono sostenibili. La sostenibilità è un po' il nostro mantra. DS è stato il primo brand ad essere elettrificato nell'ambito del gruppo Psa, ora divenuto Stellantis, ed è il brand dove tutte le nuove tecnologie sono in prima linea. Quindi è un po' il brand che porta avanti la "premiumness" del nostro Gruppo".

L'elettrificazione è alla base della strategia del marchio, ha continuato Mariani, quindi mobilità sostenibile, green, che si collega bene con l'approccio che il golf ha come sport. "La partnership ha contribuito a far crescere anche la riconoscibilità del marchio che, tra l'altro - ha sottolineato Mariani - negli ultimi tempi sta crescendo sul mercato italiano più di altri brand. Fra il 2021 e il 2023 la quota di mercato è salita dallo 0,25 allo 0,50 per cento e nel primo quadrimestre di quest'anno le vendite sono cresciute di oltre il 32 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, contro una crescita media di mercato nello stesso periodo del 26 per cento". La presenza del marchio DS all'Open si può vedere nel villaggio ospitalità con tutti i modelli della gamma in esposizione. E poi con una DS4 Puretech Automatica Bastille Business in palio alla Buca 7 (par 3 di 203 metri) che si aggiudicherà il giocatore che per primo realizzerà una "hole in one", una buca con un solo colpo. Nel 2021 Edoardo Molinari realizzò questa prodezza al primo giro di gara e si aggiudicò la vettura in palio.

L'accordo con Federgolf è triennale e scade quest'anno. Nei prossimi mesi, presumibilmente dopo l'estate, DS deciderà se rinnovarla anche per il futuro.

Prima di allora, invece, ci sarà il lancio di una nuova linea di modelli. Una nuova "Collection" che si chiamerà "Esprit de voyage". Entro maggio saranno presentate le nuove DS7 e DS4.

Successivamente le DS9 e DS3. È una collezione che interesserà tutta la gamma e sarà particolarmente raffinata, con dei dettagli elaborati nel centro design DS di Parigi, che renderanno ancora più eleganti le vetture.