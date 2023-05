Azimut lancia il primo fondo mondiale sulle auto storiche

Azimut ha lanciato il primo fondo 'evergreen' sulle auto storiche. Lo rende noto il gruppo di investimento, specificando che il prodotto, a durata illimitata che prevede per l'investitore la possibilità di uscita nel tempo, si chiama Automobile heritage enhancement (Ahe), è di diritto lussemburghese ed è gestito da Azimut Investments con l'advisory di Alberto Schon, Ceo di Rossocorsa operatore leader nel settore automobilistico.

Ahe "è un fondo innovativo con un piano di raccolta in Italia e nel mondo che interpreta in modo unico il crescente interesse da parte degli investitori per le auto come alternativa rispetto alle asset class tradizionali, una domanda che potrebbe continuare a crescere sostenuta dall'aumento" dei 'super ricchi' e oltre alla crescita dei collezionisti a fronte, invece, di una offerta che resta per sua natura limitata", spiega Azimut.

Il mercato delle auto storiche ha raggiunto dimensioni significative, con una stima secondo il gruppo di investimento italiano che dai circa 31 miliardi di dollari del 2020 crescerà a circa 43 miliardi di dollari nel 2024.