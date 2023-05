Aci: ad aprile mercato dell'usato in positivo

Continua ad avere il segno positivo, anche nel mese di aprile, il mercato delle auto usate. Infatti, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture a nome delle concessionarie, hanno fatto segnare un incremento del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2022. Sempre ad aprile, per ogni 100 autovetture nuove, ne sono state vendute 176 di seconda mano.

Tra queste, prevalgono i modelli con le alimentazioni tradizionali, quindi benzina e gasolio, mentre le ibride a benzina hanno una quota di mercato del 5,2%. Balzo in avanti importante per le auto alimentate a metano, con un lusinghiero +102,1%, che confermano un'incidenza dello 0,6%, superiore a quella delle auto elettriche: ferma da inizio anno allo 0,4%. In merito alle minivolture, le auto ibride a benzina hanno fatto segnare una crescita mensile del 61,9%, conquistando una quota di mercato del 5,6%, ma il primato spetta ancora alle auto alimentate a gasolio, con una quota del 53,4%, in linea con il 53,5% dell'aprile 2022.

A seguire ci sono le vetture a benzina ed a gpl, con rispettiva incidenza del 29,2% e del 7,3%, in entrambi i casi in calo rispetto ad aprile 2022, anche se, in termini assoluti, il gpl fa, comunque, registrare un aumento dello 0,3%. Ad aprile si registra un calo del 2,4%, a livello mensile, dei passaggi di proprietà dei motocicli, al netto delle minivolture. Inoltre, nei primi quattro mesi del 2023, rispetto allo stesso arco temporale del 2022, i trasferimenti netti di proprietà hanno archiviato variazioni positive del 5,3% per le autovetture, dello 0,3% per i motocicli e del 4,3% per tutti i veicoli.

Rallenta, invece, ad aprile, la crescita del parco circolante, visto che le radiazioni di autovetture hanno fatto registrare una diminuzione mensile dell'11,6%.