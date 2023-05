Tutto pronto per Automotive Dealer Day 2023

Diciannove tra case auto e moto, undici brand presenti in area business e più di novanta aziende del settore automotive tra i partecipanti. Sono solo alcuni dei numeri della prossima edizione di Automotive Dealer Day, in scena a Verona dal 16 al 18 maggio.

Quintegia, il centro studi e ricerca che si occupa di innovazione e networking, illustrerà sul palco dell'evento veronese anche numerosi studi, elaborati in collaborazione con i partner, che rappresentano gli strumenti al servizio dei partecipanti per definire le strategie, gli interventi e le azioni per affrontare i cambiamenti in fatto di mobilità.

Confermati alcuni appuntamenti fondamentali del calendario, a cominciare dal progetto Reset che va in scena per il quarto anno. Il focus del 2023 è la sostenibilità ambientale e, per la prima volta verrà presentata una mappatura dei dealer italiani effettuata da Quintegia. I risultati dell'analisi qualitativa saranno illustrati nella sessione 'Sfide - Strategie in evoluzione per il nuovo contesto', mercoledì 17 maggio dalle 8,45, in Sala Blu.

l'Area Startup ospiterà invece molte realtà innovative e alla migliore startup verrà conferito lo Startup Generation Award 2023, sviluppato da Quintegia in collaborazione con Subito, il 18 maggio alle 9,00 durante la sessione "Innovazione - Alzare l'asticella all'avanguardia dell'innovazione', in Sala Blu.

Confermato anche l'Internet Sales Award, l'iniziativa di AutoScout24 in collaborazione con Quintegia, che mira ad individuare il Best Digital Dealer, ovvero il concessionario o rivenditore che gestisce in modo performante la propria presenza online, sia attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito aziendale sia tramite l'utilizzo di una strategia digitale nei principali canali di comunicazione.

Per il 2023 si confermano anche i social night event.

L'Automotive Dealer Day 2023 si aprirà ufficialmente martedì 16 maggio dalle 19,30 con Futurista, la Welcome Night di Quintegia, con ingresso solo su invito e sponsorizzata dal Gruppo Koelliker.

Mercoledì tornano anche i tradizionali appuntamenti con le Automotive Dealer Night in programma dalle 20 in quattro locali di Piazza Bra. Il V-Party, la serata su invito o con badge 'Dealer' di Automotive Dealer Day, è prevista sempre per mercoledì 17 dalle ore 22. .