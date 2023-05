Designer Aldo Drudi realizza poster per il Motor Valley Fest

Le nuove tecnologie e la tradizione motoristica della Motor Valley si incontrano nella creatività e nei giochi di colori e segni di Aldo Drudi. Il designer romagnolo, interprete dell'immagine dei più importanti eventi della Terra dei Motori, è stato chiamato anche quest'anno a realizzare il poster del Motor Valley Fest - a Modena dall'11 al 14 maggio - sul tema 'Sustainable Intelligence'.

Drudi, tra i finalisti del Premio Compasso d'Oro con il Progetto del Misano World Circuit di Misano Adriatico, per l'edizione 2023 del più grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori emiliano-romagnola ha concepito e realizzato un manifesto che mette in mostra sette creazioni a quattro e due ruote dei brand iconici della Motor Valley: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani, Dallara, Energica. A Modena si potranno ammirare la Ferrari Roma Spider (che sceglie Modena per la sua prima apparizione pubblica), la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, la Revuelto di Lamborghini; la Pagani Utopia, la MC20 Cielo di Maserati e la Dallara EXP versione IR8 Tribute. Ci sarà anche Energica con l'intera gamma di moto elettriche EsseEsse9, Experia, Ego, Eva Ribelle. "Abbiamo usato quest'anno lo stemma di Modena, la città più racing dell'Emilia-Romagna, utilizzando linee grafiche che riprendono il logo del Motor Valley Fest - spiega Drudi - L'idea alla base di questi poster è quella di enfatizzare questi gioielli della Terra dei Motori attraverso segni grafici che ricalcano le linee meravigliose di queste auto e di queste moto, 'gioielli' creati nel luogo più rinomato a livello internazionale, la Motor Valley. Attraverso la nuova grafica rappresentiamo il grande stile italiano, l'eccellenza delle forme e del design più esclusivo".