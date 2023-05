Targhe rubate sulle auto usate per compiere furti, un arresto

I Carabinieri della compagnia di Latisana (Udine) hanno arrestato un cittadino serbo di 47 anni, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Udine, poiché ritenuto responsabile, unitamente a un connazionale attualmente ricercato, di furti commessi nelle ultime due estati.

Nell'agosto 2021 da un'abitazione di Mortegliano erano stati asportati monili d'oro per un valore stimato di 3 mila euro, mentre nel giugno 2022 il raid in un'abitazione di Gonars aveva fruttato oltre 5 mila euro in contanti e monili d'oro.

L'uomo dovrà rispondere anche della ricettazione di targhe rubate e apposte, per eludere i controlli, sulle auto utilizzate dal sodalizio per compiere i furti.