Romeoauto con Horizon Automotive per noleggio lungo termine

Horizon Automotive, mobility company attiva nel mercato del noleggio a lungo termine e delle nuove forme di mobilità, arriva in Umbria con Romeoauto, concessionaria dei marchi Opel, Peugeot, Ds Automobiles, Mazda, Kia, MG Motor, XEV.

"Grazie a questa nuova partnership - dichiara Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive - raggiungiamo un altro territorio chiave per lo sviluppo del noleggio a lungo termine". Sul sito di Horizon Automotive è quindi da oggi possibile geolocalizzare la ricerca della propria auto anche nella regione umbra, con l'importante vantaggio di trovare molti veicoli in pronta consegna, con l'appoggio fisico del primo Horizon Store nella provincia di Perugia. Un ulteriore tassello che va a consolidare la strategia di Horizon Automotive, che ha l'obiettivo di diventare sempre più capillare in Italia e offrire soluzioni di mobilità su misura a clienti privati e aziende.