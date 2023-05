In pista c'è il go-kart feeling con il Mini Challenge 2023

Torna in scena il legame tra Mini e il Motorsport, con la nuova stagione del Mini Challenge ai nastri di partenza. Tra i protagonisti della scena sportiva già dai tempi di John Cooper e dei trionfi sui tracciati dei rally e del campionato Wrc, il marchio britannico si ripresenta in pista anche in Italia a partire da questo venerdì, con la sua competizione monomarca e un calendario che terminerà il prossimo 29 ottobre.

Per la dodicesima stagione del campionato Mini Challenge si schiereranno sulla griglia di partenza un massimo di 22 macchine divise tra le categorie Mini John Cooper Works Challenge Evo e Academy, riservata agli under 25 nell'ambito del programma Mini dedicato ai futuri talenti.

Entrambe le vetture, sviluppate grazie al supporto di Promodrive, sono basate sul modello della Mini John Cooper Works tre porte. Realizzate in ottica prestazionale, la Evo con 306 CV, la Lite con 231 CV, sono dotate di un allestimento racing specifico che prevede un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida all'insegna del go-kart feeling tipico di Mini.

Le gare si snodano in due turni di prove libere e test della durata di 25 minuti l'una, due turni di qualifica da 15' per stabilire la griglia di partenza di Gara 1 e Gara 2, oltre a due gare da 25 minuti più un giro ciascuna. Il Mini Challenge è aperto ai titolari di licenza di concorrente e/o conduttore Aci Sport valida per l'anno in corso.