Presentata a Palermo la 107^ Targa Florio, 216 gli iscritti

Presentata la 107^ Targa Florio presso la sede della Città Metropolitana di Palermo. Ad illustrare i particolari dell'evento organizzato dall'AC Palermo con il supporto diretto dell'Automobile Club d'Italia sono stati il Presidente AciI Angelo Sticchi Damiani, il Sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla, il Commissario Straordinario dell'AC palermitano Giovanni Pellegrino ed il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, alla presenza della stampa.

La 107^ Targa Florio è terzo appuntamento in calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Junior, terza sfida per il Campionato Italiano Rally Promozione e Due Ruote Motrici, terzo round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Regolarità a Media, prima stagionale della Coppa Italia Rally 8^ Zona (Sicilia) Tutte le gare hanno validità per il Campionato Siciliano, l'ambìta serie promossa dalla Delegazione ACI Sport regionale.

Sono 216 gli iscritti all'evento, con 66 presenze al CIAR Sparco, 66 anche al CIREAS, 45 alla gara di CRZ e 45 alla Targa Florio Regularity Rally, specialità per la prima volta presente in Sicilia alla leggendaria gara madonita.

La partenza sarà nella sontuosa ed elegante cornice di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento della Regione Sicilia ed inizierà alle 14 di venerdì 5 maggio con i protagonisti della Targa Florio Historic Regularity Rally, seguiranno alle 16 le partenze del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e poi il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Alle 18.10 via allo spettacolo in live streaming e diretta su RAI Sport e ACI Sport TV della Prova Speciale "Nino Vaccarella".

"Continua il supporto diretto di ACI iniziato nel 2013 al fianco dell'AC Palermo per salvaguardare un evento che è patrimonio di tutti e permettere allo stesso di crescere e continuare a guardare al futuro nella terra dove è nato - ha sottolineato il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani - oltre alle confermate validità per le massime serie tricolori rally e per il CRZ promossa dalla Delegazione Regionale, quest'anno ci presentiamo con la novità della regolarità a media".