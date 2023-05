Maserati GranTurismo nella Place du Casino per E-Prix di Monaco

Si accendono i riflettori sul Principato di Monaco, dove sabato 6 maggio il circuito cittadino più prestigioso e ambito nel calendario delle massime categorie del motorsport ospiterà il nono round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Maserati, debuttante nella stagione numero 9 della serie 100% elettrica, sarà presente in pista e nella piazza più glamour al mondo, Place du Casino, con due vetture in esposizione: la nuova GranTurismo Folgore, prima creazione full-electric nella storia del brand, e la GranTurismo Trofeo.

Le due vetture stradali saranno affiancate dalla avveniristica Maserati Tipo Folgore, la monoposto Gen3 che sarà impegnata nel weekend di gara monegasco.

Le due GranTurismo rimarranno in mostra per il pubblico fino a sabato 6 maggio, mentre la monoposto del team Maserati MSG Racing, dopo una fugace apparizione nella giornata di lunedì 1 maggio, tornerà nel suo ambiente naturale, i box a bordo pista, pronta per un altro entusiasmante weekend di gara a tutta elettricità.