Citroën pedala al Giro-E tra ciclismo ed elettrificazione

Far conoscere al pubblico del ciclismo tutte le sfaccettature dell'elettrificazione a quattro ruote. E' questo uno degli obiettivi di Citroën Italia che partecipa al Giro-E confermando, insieme all'Ag2r Citroën Team, la sua presenza nel ciclismo e al servizio della mobilità.

Nato nel 2019, il Giro-E si svolge nei giorni e sulle stesse strade del Giro d'Italia, quest'anno in programma dal 6 al 28 maggio, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Grazie all'utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti amatoriali di affrontare le salite di solito riservate in esclusiva ai campioni, l'evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l'esperienza della Corsa Rosa.

L'edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri. A differenza del Giro d'Italia, cambiano le località di partenza e il chilometraggio di ogni tappa, che è inferiore. Citroën Italia, insieme con la sua rete dei concessionari, partecipa al Giro-E 2023 grazie al team Fly Citroën, formazione ciclistica nata nel 2013.

Sulle strade del Giro-E sarà protagonista anche la nuova Ó-C4 X, la più recente novità 100% elettrica del marchio francese, che svolgerà il ruolo di ammiraglia al seguito del giro. Durante tutta la durata del Giro-E e nelle settimane successive, nelle concessionarie Citroën sono inoltre previsti eventi dedicati, a cui parteciperà il team Fly Citroën stesso.