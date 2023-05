Bmw Italia di nuovo in pista con il Team Ceccato

Passata l'esperienza del 2022 con un equipaggio vicecampione italiano della serie Sprint e un altro piazzatosi al terzo posto della GT 3 Pro-Am Endurance, il Ceccato Team Racing, supportato da Bmw Italia, ha deciso di riprovarci nel Campionato Italiano Gt con una seconda vettura.

A partire dalla prima gara della stagione 2023 in programma dal prossimo 5 maggio al Misano World Circuit, il team affiancherà alla Bmw M4 Gt3 protagonista lo scorso anno in entrambe le serie Sprint ed Endurance, un secondo esemplare che parteciperà anch'essa ad entrambe le serie.

"E' per noi un orgoglio - ha dichiarato Carlo Botto Poala, direttore Marketing BMW Italia - portare due vetture nel Campionato Italiano Gt in questi anni di offensiva di prodotto della M Gmbh. La Bmw Gt3 sta ottenendo ottimi risultati nei campionati di tutto il mondo tra cui, lo scorso anno, la vittoria nella classifica generale dei piloti e dei team nel Dtm tedesco. Siamo quindi molto fiduciosi nel Team di Ceccato Racing".

I piloti della stagione 2023 saranno per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint l'equipaggio formato dai Bmw M works driver Jens Klingmann e Bruno Spengler sulla vettura numero 7 Bmw M4 Gt3 categoria Pro e dall'equipaggio formato dai piloti Carlo Tamburini e Francesco Massimo De Luca sulla Bmw M4 Gt3 nella categoria Pro-Am.

Per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, le due vetture del Bmw Italia Ceccato Racing Team saranno invece affidate a due equipaggi formati da Marco Cassarà, Stefano Comandini e Alfred Nilsson sulla vettura numero 7, oltre a Carlo Tamburini, Salvatore Tavano e Francesco Guerra sulla vettura numero 8.