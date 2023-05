Benzina in netto calo, al self scende sotto 1,86 euro

Prosegue la discesa dei prezzi praticati sulla rete carburanti, con medie nazionali in deciso calo a valle dei tagli segnalati la scorsa settimana a cui si sono aggiunti sabato ulteriori movimenti al ribasso. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,857 euro al litro (1,869 nell'ultima rilevazione). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,710 euro al litro (rispetto a 1,729). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,997 euro al litro (contro 2,008). La media del diesel servito è 1,857 euro al litro (1,874 il dato precedente). I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,771 e 0,788 euro al litro. Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,598 e 1,665 euro al kg.