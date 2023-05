Wec: a Spa doppietta Toyota e Ferrari sul podio

Nel terzo appuntamento del Wec, quello di Spa-Francorchamps, è stata ancora una volta la Toyota ad aggiudicarsi la gara.

La 6 Ore, infatti, è stata vinta dalla Hypercar giapponese, precisamente dalla numero 7, quella di Conway, Kobayashi e Lopez, mentre la numero 8, vincente a Portimao, condotta da Buemi, Hartley ed Hirakawa, è arrivata seconda. Dietro le due Toyota troviamo, ancora una volta, una Ferrari sul podio, nello specifico la numero 51, nella quale si sono alternati al volante, PierGuidi, Calado e Giovinazzi. Il terzo posto della Hypercar del Cavallino, la 499P, ha ancora più valore, visto che è arrivato con un sorpasso all'ultimo giro sulla Porsche 963 di Cameron, Christensen, e Makowiechi. Dietro alla Porsche, al quinto posto, si è classificata la Cadillac numero 2, mentre l'altra è rimasta fuori dalla competizione, quando era terza, per un incidente rischioso, ma senza conseguenze per il pilota Van der Zande, all'Eau Rouge. La Porsche clienti dell'Hertz team Jota ha chiuso in sesta posizione, compiendo un buon debutto, con la seconda 963 ufficiale che, invece, è stata costretta al ritiro per problemi tecnici.

Anche la Ferrari numero 50 ha concluso la gara in anticipo, con Fuoco che ha avuto un incidente nel rientrare in pista dopo una sosta ai box, per via delle gomme non ancora alla temperatura ottimale. Rispettivamente, al quattordicesimo e diciassettesimo posto assoluto, le due Peugeot 9X8.

In classe LMP2 si è imposto il team WRT con la vettura numero 41 di Andrade, Kubica e Deltraz, davanti alla numero 23 del team United Autosports, ed alla numero 34 dell'Inter Europol Competition. Storica la vittoria della Wadoux nella Classe GTE-Am con la Ferrari 488 numero 83 condivisa con Rovera e Companc del team Richard Mille AF Corse.