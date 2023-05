Un capriolo in autostrada, soccorso dalla polizia

Una pattuglia della polizia stradale ha soccorso un capriolo che era capitato sulla corsia di emergenza di un'autostrada. E' successo sulla A5 Torino-Aosta tra le uscite di San Giorgio e Scarmagno. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio.

L'animale, oltre ad avere una leggera abrasione sul corpo, era visibilmente sotto choc per lo spavento: gli agenti, dopo avere messo in sicurezza la circolazione, hanno seguito le indicazioni del personale veterinario di Grugliasco e dell'Asl 4 e gli hanno coperto gli occhi con uno scaldacollo, poi lo hanno preso in braccio per tranquillizzarlo.

Un mezzo dell'Ativa ha preso in consegna il capriolo e lo ha lasciato libero in un boschetto nei pressi di Scarmagno.

Ad eseguire l'intervento è stata una pattuglia della polizia stradale di Chivasso. In altre occasioni gli agenti avevano già prestato soccorsi analoghi.