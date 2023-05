Controlli su strade a Perugia, 254 multe nell'ultima settimana

Sono stati 254 in una settimana i conducenti di veicoli multati dalla polizia stradale durante i servizi di controllo svolti in provincia di Perugia.

Con l'approssimarsi del ponte del Primo maggio e l'intensificarsi del traffico, prosegue incessantemente l'attività di pattugliamento e controllo predisposta dalla sezione polizia stradale di Perugia lungo la E45 e le principali direttrici della provincia, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione per contrastare comportamenti imprudenti o pericolosi alla guida.

Tra i servizi pianificati, vi sono quelli finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e dell'osservanza del divieto di uso dei cellulari alla guida. A questo monitoraggio si aggiunge quello relativo al rispetto dei limiti di velocità con l'obiettivo di prevenire le manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione.

Nell'ultima settimana, caratterizzata dall'esodo per le vacanze, sono stati monitorati 247 veicoli e controllate 335 persone.

Gli agenti della sezione di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno contestato 254 infrazioni al Codice della strada, di cui 12 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dieci per uso dei cellulari alla guida.

Le verifiche hanno riguardato anche i mezzi pesanti, quelli adibiti al trasporto merci e gli autobus, sia d'immatricolazione nazionale che straniera, con l'obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, la documentazione del materiale trasportato, l'osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico e il rispetto dei limiti di peso della merce.

In questo caso, in particolare, sono state 114 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della polizia stradale.

Per quanto riguarda la velocità, i poliziotti hanno sanzionato 63 conducenti per il superamento dei limiti previsti.

L'intera attività ha portato al ritiro di quattro patenti di guida, oltre al sequestro di otto veicoli.