Chiuso per 2 notti tratto A1 Calenzano-Barberino

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di new jersey, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, con orario 22-06, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, verso Bologna. Lo reno noto Autostrade per l'Italia.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, spiega Aspi, "percorrere la Sp8 Barberinese dove, per l'occasione, verrà predisposta idonea segnaletica gialla indicante 'Bologna' e rientrare sulla A1 alla stazione di Barberino".