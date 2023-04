Lamborghini alla Milano Design Week

Lamborghini, nel corso di un evento esclusivo presso la Segheria di Milano, durante la Milano Design Week, ha presentato in anteprima una edizione limitata dedicata a Huracán STO, Huracán Tecnica, ed Huracán EVO Spyder. Ogni modello sarà prodotto in 60 esemplari, per celebrare i 60 anni del brand, ed otre alle tre Huracán, i clienti ed i media coinvolti hanno potuto assistere anche alla presentazione della nuova Lamborghini Revuelto V12 ibrida plug-in.

Gli ospiti sono stati accolti in due aree dedicate, di cui quella interna riservata alla prima apparizione dal vivo in Europa della nuova Lamborghini Revuelto. A fianco della prima supersportiva Lamborghini con sistema ibrido plug-in erano presenti un corner rappresentativo di Ad Personam, il programma di personalizzazione per i clienti Lamborghini, e due capolavori d'arte: uno sketch originale della Revuelto riprodotto su tela di tre metri per due realizzato da Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini, e "The Minotaur Genesis", l'ultima opera di Paolo Troilo, artista di fama internazionale.

L'area esterna è stata invece dedicata alla celebrazione dei 60 anni di storia del marchio con fotografie delle leggendarie supersportive Lamborghini che hanno accompagnato l'esposizione delle tre edizioni 60° Anniversario della Huracán esposte.

"Le caratteristiche fondamentali di una supersportiva girano intorno a due elementi: prestazioni e design - ha affermato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini - la Milano Design Week è dunque il contesto ideale per esporre esempi del nostro design".