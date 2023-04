In gravina nel Tarantino scoperto cimitero di auto rubate

Nel cuore della gravina di Triglio, detta anche "bocca dei ladroni", nel Comune di Crispiano (Taranto), i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio "cimitero" di auto rubate. Una decina i mezzi oggetto di furto, alcuni dei quali risultati completamente bruciati, che sono stati recuperati grazie all'ausilio dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Puglia" e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuti in considerazione della particolare conformazione morfologica del luogo. I carabinieri sono riusciti a calarsi per circa 20 metri di profondità, con delle imbragature, all'interno della gola della gravina. In tal modo, sono state possibili le operazioni di recupero delle auto risultate rubate in provincia di Taranto.

L'operazione, a cui ha partecipato anche personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, è stata propedeutica alle valutazioni sull'impatto ambientale. Erano, infatti, presenti parti meccaniche e batterie che, se non rimosse, avrebbero potuto contribuire all'inquinamento del suolo, in un'area protetta, ricca di flora e fauna, all'interno del Parco Regionale Terra delle Gravine.