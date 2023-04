Bmw e Mini in pista con i programmi sportivi 2023

Una ricca stagione di appuntamenti in pista per Bmw e Mini che hanno presentato i rispettivi programmi sportivi per il 2023. La strategia Motorsport del Bmw Group Italia vedrà quest'anno il coinvolgimento dei due marchi Bmw e Mini insieme, per offrite diversi livelli di vetture per le diverse competizioni.

Il percorso è quello che parte dalla Mini Challenge Academy, per poi salire attraverso la Mini Challenge Evo, la M2 Cs Racing Cup Italy e poi ancora le gare della Bmw M4 Gt3. Dopo il successo delle prime due edizioni, anche nel 2023 torna il Bmw M2 CS Racing Cup Italy, il campionato monomarca nazionale firmato Bmw.

Quest'anno l'obiettivo è quello di confermarsi come uno dei campionati più avvincenti nel panorama dei weekend Aci Sport e di essere attrattivi per i giovani talenti con un premio dedicato agli Under 26, che darà la possibilità di proseguire in futuro con un percorso all'interno del mondo Bmw Customer Racing.

La stagione 2023 del Bmw M2 Cs Racing Cup Italy vedrà i piloti sfidarsi in 6 appuntamenti sulle piste dei più celebri circuiti nazionali. Le due Bmw M4 Gt3 del Bmw Italia Ceccato Racing Team sono invece pronte per la partenza del Campionato Italiano Gt. L'appuntamento è al Misano World Circuit, il 5 maggio.

I piloti a cui saranno affidate le due vetture sono Jens Klingmann, Bruno Spengler, Carlo Tamburini e Francesco Massimo De Luca nella serie Sprint, e poi ancora Marco Cassarà, Stefano Comandini, Alfred Nilsson, Carlo Tamburini, Salvatore Tavano e Francesco Guerra nella serie Endurance.

Per il 5 maggio è prevista anche la partenza della dodicesima stagione del campionato Mini Challenge. Le piccole sportive si sfideranno in sei tappe su cinque circuiti italiani, dove si schiereranno sulla griglia di partenza un massimo di 22 macchine divise tra le categorie MiniJohn Cooper Works Challenge Evo e Academy, riservata agli under 25 nell'ambito del programma Mini dedicato ai futuri talenti.

Entrambe le vetture sono basate sul modello della Mini John Cooper Works 3 porte. Le due versioni Evo, con 306 CV e Lite con 231 CV, sono dotate di un allestimento racing specifico con un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida all'insegna del go-kart feeling tipico di Mini.