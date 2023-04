WEC: tutto è pronto per la 6 Ore di Spa-Francorchamps

Il WEC, il mondiale endurance, si appresta a vivere il terzo appuntamento stagionale, la 6 Ore di Spa-Francorchamps, dopo le tappe di Sebring e Portimao, in una gara che sarà fondamentale per i team in vista della prossima 24 Ore di Le Mans.

Il tracciato delle Ardenne, notoriamente presenta condizioni meteorologiche in continua evoluzione, per cui potrebbe presentare ulteriori insidie.

Tra le Hypercar ci sarà il debutto di un'altra Cadillac V-Series R, e della prima vettura clienti della categoria, la Porsche 963 dell'Hertz Team Jota. In tutto saranno 13 le Hypercar in gara, dove le vetture da battere saranno le Toyota, che hanno vinto le prime due corse della stagione. La Ferrari proseguirà il percorso di crescita della 499P e, dopo un terzo ed un secondo posto, non può non pensare al bersaglio grosso. La Peugeot, dopo aver trovato l'affidabilità potrà concentrarsi sulle prestazioni assolute, e, insieme a Cadillac e Porsche, contenderà il ruolo di antagonista principale delle vetture giapponesi alla Ferrari. Nel circuito modificato l'anno scorso, per quanto riguarda le vie di fuga e parte della pavimentazione, ad ogni giro, della lunghezza di 7 km, i piloti delle Hypercar effettueranno 44 cambi marcia, e raggiungeranno velocità massime nell'ordine dei 317 km/h, viaggiando per il 51% del tempo con l'acceleratore a fondo corsa.

Oggi andranno in scena le prove libere 1 e 2, mentre domani, 28 aprile, sono in programma le prove libere 3 e le qualifiche che, per le Hypercar, scatteranno alle 17:50, la gara partirà sabato 29 aprile alle 12:45.