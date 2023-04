Torna Circuito Stradale Mugello gara di regolarità tricolore

Il 29 e 30 aprile torna il 'Circuito stradale del Mugello, gara di regolarità classica valida per il Campionato italiano Grandi eventi di AciSport. E' la seconda edizione della manifestazione, che tocca 290 chilometri di asfalto, parte dei quali ricalcano il tracciato stradale che fino ai primi anni '70 veniva chiuso al traffico per ospitare gare di velocità con case ufficiali e i campioni del momento.

La corsa, presentata oggi a Palazzo Vecchio, si divide in due parti: la prima prenderà il via da piazzale Michelangelo, con i regolaristi che si sfideranno al centesimo di secondo, cronometro alla mano, tra le colline del Chianti e località del Casentino, come Poppi e Bibbiena dove c'è una forte passione per il motorsport. Invece domenica, dopo la partenza in piazza dei Vicari a Scarperia e gli scollinamenti sui Passi della Futa e del Giogo - luoghi iconici anche della 1000 Miglia e non solo per lo Stradale del Mugello -, la competizione avrà epilogo nel circuito moderno del Mugello dove sono previste le premiazioni.

Al 'Circuito stradale del Mugello' prendono parte circa 70 vetture tra cui modelli storici di pregio come quattro Lancia Lambda, una Bugatti 37A del 1927, un'Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, una Fiat 514 MM del 1930 e due Lancia Aurelia B20 GT (1952 e 1953). Competizioni come questa portano sulle strade dei veri musei viaggianti.

"Un appuntamento importante che mette Firenze al centro dello sport automobilistico italiano e valorizza tutto il territorio della Città metropolitana - ha salutato l'evento l'assessore allo sport Cosimo Guccione -. Si recupera la storia legata al Circuito stradale del Mugello, una 'classica' prestigiosa e tra le più importanti d'Italia, che si era interrotta nel 1970. Un evento per gli appassionati ma anche per quanti vorranno vedere bellissime auto, alcune delle quali anteguerra, percorrere le strade della nostra città".