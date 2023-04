Moto: Aprilia domina in MotoAmerica

Aprilia consolida il suo dominio nella classe Twins del campionato MotoAmerica. A Road Atlanta, i piloti Rocco Landers e Gus Rodio hanno conquistato la metà dei podi, regalando all'Aprilia RS 660 la seconda vittoria in quattro gare di questa stagione. Landers ha dominato gara 2 mentre Rodio, dopo solo due round del campionato, tenta la fuga in classifica.

Le prestazioni dei piloti, entrambi del Rodio Racing - Powered by Robem Engineering, hanno confermato la estrema competitività delle bicilindriche italiane: Rocco Landers, chiamato a sostituire l'infortunato Ben Gloddy, ha conquistato pole position e vittoria nel suo primo round in sella alla RS 660.

Gus Rodio, già leader del campionato, ha concluso il weekend portando a 26 i punti di vantaggio sul secondo in classifica generale, grazie ai due brillanti secondi posti in gara 1 del sabato e in gara 2 la domenica.

Nella prima gara, Rodio è scattato bene allo spegnimento dei semafori piazzandosi in seconda posizione, tentando subito un allungo in un gruppetto a tre che comprendeva anche Landers che però ha dovuto fermarsi alla fine del terzo giro, lasciando Rodio a contendersi la vittoria. Il secondo posto finale ha consegnato a Gus 20 punti che hanno consolidato il primato in classifica.

In gara 2 Landers ha letteralmente dominato scattando in testa e incrementando via via un vantaggio che ha superato i sette secondi, per poi amministrare sul compagno di team fino a un distacco finale di 4,166. Rodio ha staccato il terzo classificato negli ultimi due giri per cogliere il secondo posto del weekend e regalare al team la prima doppietta della stagione 2023. Col miglior tempo di 1:31.950, in Gara 2, Landers si è preso anche la soddisfazione del record sul giro della Twins Cup migliorando il precedente riferimento di oltre 8 decimi.

La MotoAmerica Twins Cup ha ora tre fine settimana di pausa prima di tornare in azione dal 19 al 21 maggio al Barber Motorsports Park di Birmingham, in Alabama.