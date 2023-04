F1: a Stefano Domenicali le chiavi della città di Imola

A Stefano Domenicali, amministratore delegato della F1, saranno consegnate 'le Chiavi della città' di Imola. Il riconoscimento è stato deciso dal sindaco Marco Panieri, sentita la Giunta e informato il Consiglio Comunale, nell'ambito del 70/o anniversario dalla fondazione dell'Autodromo internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'.

La consegna avverrà per il Gp del 19-21 maggio. "E' un imolese che rende orgogliosa la nostra città nel mondo, con la quale ha un legame profondo e che lo accompagna dagli inizi della sua carriera, e che dal 2020 è Amministratore Delegato di Formula 1. Un grande manager Italiano, che ha guidato importanti società nel nostro Paese e che oggi porta avanti nel mondo i valori dell'italianità e del Made in Italy.

Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Stefano Domenicali per l'esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni come professionista, manager e uomo", ha spiegato il sindaco.