Rallye Elba: Cannavò brilla nel primo atto dell'IRCup su DS3 N5

Alla sua prima esperienza isolana, il pilota Nino Cannavò con il navigatore Adriano Gioielli ha centrato, dimostrando le sue capacità il suo successo nel 56/mo Rallye Elba con la DS3 in configurazione N5 Italia gommata Pirelli e curata da Autosport 23.

Il Rallye Elba, con sette prove speciali, per una distanza cronometrata di 102,670 chilometri, il 35,61% dell'intero tracciato che misura 288,320 K, è stato il primo atto dell'International Rally Cup 2023 e ha fatto rivivere una serie di sfide entusiasmanti. Cannavò ha sempre condotto la gara nella zona nobile della classifica e con una prestazione concreta ha conquistato il gradino più alto nella classe e il terzo nel Gruppo.

Grande soddisfazione in casa HP Sport per il risultato: "Siamo molto contenti per l'esito della gara, alla prima uscita sulle strade elbane e, al debutto con la DS3 abbiamo concluso in maniera eccellente, il campionato è lungo e contiamo di poter fare la nostra parte".

Prossimi appuntamenti: 27/28 maggio Taro; 7/8 luglio Casentino; 17/18 novembre Schio.