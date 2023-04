Neopatentato contromano in autostrada nel Cuneese

È arrivato in contromano alla barriera autostradale di Govone (Cuneo) sulla A33, spiegando di avere fatto inversione per regolarizzare il pedaggio sulla corsia Telepass. Si tratta di un neopatentato, classe 2002, bloccato lo scorso venerdì 21 aprile, verso le 21 dalla polizia stradale di Cuneo del distaccamento di Saluzzo. Alla guida della vettura, una Fiat Punto, il giovane aveva appena superato il casello in direzione Asti.

A rilevare l'azzardo automobilistico è stato il sistema di allerta del centro operativo della polizia stradale di Torino.

In caso di segnalazione di veicolo contromano in autostrada, il sistema attiva tempestivamente un piano coordinato d'intervento, nel caso in questione l'invio sul posto della pattuglia in servizio sul quel tratto.

In considerazione della gravità della manovra, il conducente è stato sottoposto dagli agenti a tutti gli accertamenti per verificare il suo stato psicofisico (eventuale abuso di alcol o di sostanze stupefacenti), con esito negativo. ha ricevuto quindi una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di 2000 euro e un massimo di 8.000 euro, oltre al vincolo del fermo amministrativo della durata di tre mesi per il veicolo e alla revoca della patente di guida.