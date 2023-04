In pista con Mustang Mach-E tra sicurezza e prestazioni

In pista con Mustang Mach-E tra prestazioni e sicurezza. Il programma è quello della Ford Driving University Mustang Mach-Experience, ovvero l'evento organizzato nei giorni scorsi dalla casa dell'Ovale Blu presso il circuito di Arese, in provincia di Milano.

L'occasione, per i clienti del primo Suv 100% elettrico Ford, inclusi gli appartenenti alla community Ford Mustang Mach-E Italia, è stata quella per mettere alla prova la loro guida, imparando a renderla più precisa, sicura e responsabile, stabilendo ancora più feeling con l'elettrica Ford dal cuore Mustang, conoscerla in maniera più approfondita e apprezzarne le doti.

Durante l'evento, i trenta partecipanti si sono cimentati in test di frenata di emergenza con ostacoli e nella guida One Pedal, seguendo i consigli utili e le indicazioni tecniche dei piloti professionisti della Ford Driving University. La giornata è proseguita con prove sull'impostazione delle traiettorie sicure e sul controllo del sovrasterzo.

"La Ford Driving University - ha commentato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia - coniuga due anime del brand Ford come le performance e l'elettrico, in quel connubio di tradizione e innovazione che da sempre caratterizza l'Ovale Blu. Coinvolgiamo i nostri clienti in eventi che vivono di emozione e passione e, in questo modo, anche la guida a zero emissioni diventa un'esperienza entusiasmante".

I trainer della Ford Academy hanno poi inoltre approfondito con i partecipanti il tema dell'elettrificazione e delle prossime sfide che attendono la mobilità del futuro. Non è mancato nemmeno un richiamo alla storia dell'iconica pony car americana, con alcuni esemplari da corsa messi a disposizione per qualche giro in pista.

L'evento ha fatto da apripista all'edizione 2023 della Ford Driving University, programma istituito nel 2017 per insegnare ai proprietari di modelli Ford ad alte prestazioni, come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria vettura Ford Performance.