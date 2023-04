Brennero: da domani disagi in autostrada per i lavori in Austria

Da domani sul versante austriaco del Brennero si svolgeranno le 'prove generali' per il maxi risanamento del ponte Lueg per il quale dal 2025 si teme un caos nel traffico transalpino. Fino a a probabilmente metà maggio il ponte lungo 1,8 chilometri sarà percorribile in entrambe le direzioni su una sola corsia. Il motivo sono i lavori urgenti sui sostegni del ponte, ha annunciato il gestore delle autostrade austriache Asfinag. Non ci saranno invece intralci nei fine settimana da venerdì a domenica, mentre i lavori si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00. La ricostruzione del ponte autostradale più lungo d'Austria è da tempo oggetto di un controverso dibattito in Tirolo. La variante in galleria, chiesta dalla popolazione che vive lungo l'autostrada, secondo Asfinag, non è fattibile.