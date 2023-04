In autostrada a 253 orari su una Lamborghini, patente sospesa

A 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini Huracan cabrio: è successo nel tratto cremonese dell'A21 e all'automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato dalla polizia stradale di Cremona, in servizio di controllo con il telelaser. L'episodio è avvenuto lo scorso 9 aprile alle 14.41 sull'A21 nell'ambito dei controlli effettuati per l'iniziativa europea di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità organizzata da RoadPol - European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali.

"Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri", ha commentato il comandante della Polizia Stradale di Cremona, Federica Deledda.

Non l'unico oltre i limiti, il conducente della Lamborghini: sempre in A21, gli strumenti degli inquirenti hanno rilevato decine di infrazioni e, fra quelle, molte oltre i 200 all'ora.