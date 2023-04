Toyota auto ufficiale del Giro d'Italia 2023

Toyota ha rinnovato la partnership con RCS MediaGroup per i prossimi 3 anni, confermandosi auto ufficiale della Corsa Rosa, di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da RCS, e del Giro-E.

Presso la sede di Toyota Motor Italia, è avvenuta la cerimonia di consegna delle vetture Toyota che accompagneranno la Carovana Rosa dal 6 al 28 maggio 2023, ed il Giro E per il quinto anno consecutivo.

A consegnare le vetture al Presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo, l'Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Luigi Ksawery Luca'.

Inoltre, nella stessa giornata, l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia ha consegnato le 25 vetture che accompagneranno le squadre della Federazione Ciclistica Italiana per il secondo anno consecutivo.

"Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con RCS MediaGroup per il quinto anno consecutivo e di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza nel campo della mobilità sostenibile - ha dichiarato Luigi Ksawery Luca', amministratore delegato Toyota Motor Italia - la partnership con RCS conferma l'attenzione costante di Toyota verso il mondo dello sport e la nostra visione "Let's go Beyond", la cui ambizione è sviluppare tecnologie e servizi che garantiscano la libertà di movimento per tutti".

"Toyota è un brand conosciuto in tutto il mondo e il rinnovo della partnership fino al 2025 è un segnale di continuità - ha sottolineato Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup - che dimostra come Il Giro d'Italia sia un evento dal respiro sempre più internazionale che richiama grandi aziende.

Con Toyota condividiamo una visione che punta all'ecosostenibilità testimoniata anche dai mezzi che ci vengono messi a disposizione".