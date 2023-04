Pioggia di ribassi per la benzina, al self sotto 1,88 euro

Pioggia di ribassi per i carburanti con la media nazionale della benzina al fai da te sotto 1,88 euro al litro e il gasolio sotto 1,75. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 2 cent quelli del Gpl. Stessa mossa per Q8, mentre IP e Tamoil hanno ridotto di due centesimi al litro i prezzi della benzina e di un cent quelli del gasolio. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico la benzina self service scende dunque a 1,876 euro al litro e il diesel a 1,743 euro. La benzina al servito è a 2,011 euro al litro e il diesel a 1,882 euro al litro.