Maserati torna sul podio con una monoposto dopo 66 anni

Con Maximilian Günther al volante, Maserati MSG Racing ha chiuso la prima gara del doppio appuntamento dell'E-Prix di Berlino 2023 in terza posizione.

Il pilota di casa ha riportato sul podio una monoposto del marchio Maserati dopo 66 anni, l'ultimo a riuscirci fu il cinque volte campione del mondo di Formula 1, Juan Manuel Fangio, che si aggiudicò il GP di Germania del 1957.

Scattato dalla quarta fila, Max è salito in quinta posizione mediante una manovra riuscita in curva 1, e dopo l'ingresso di due safety car, si è trovato tra i primi cinque. Nella gara conquistata dai piloti Jaguar ha vinto il duello per il podio con Buemi all'ultimo giro, siglando il primo podio stagionale dalla rilevante importanza storica.

"Che sensazione incredibile! Dopo la stagione che abbiamo avuto e le difficoltà affrontate e ora superate - ha dichiarato Maximilian Günther, pilota, Maserati MSG Racing - sapere che sono il primo pilota dopo Fangio a salire sul podio con una monoposto Maserati è un grande onore".