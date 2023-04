Il Lexus Golf Challenge è partito il 22 aprile

Si è aperto il 22 aprile il Lexus Golf Challenge, il torneo di golf a tappe, che si svolgerà fino al 21 ottobre, in diversi circoli esclusivi presenti su tutto il territorio nazionale. Giunto alla seconda edizione, avrà una finale nazionale, presso l'Acaya Golf & Resort, che si terrà dal 3 al 5 novembre 2023. L'iniziativa, va a rafforzare la connessione fra Lexus ed il mondo dello sport, consolidando il legame con il golf, sinonimo di eleganza, ricerca della perfezione e competizione: esattamente gli stessi valori di cui anche Lexus si fa portavoce.

Nell'edizione 2023, il Lexus Golf Challenge è stato ampliato a 18 tappe, con 4 vincitori a tappa per le diverse categorie, ognuna collegata a un dealer Lexus, che offrirà ai partecipanti e agli spettatori la possibilità di provare, grazie all'organizzazione di test drive, alcuni veicoli della gamma Lexus tra cui NX Plug-in Hybrid, RX Hybrid Turbo ed RZ Full Electric.

La competizione, inoltre, si arricchisce di sfide speciali con long test-drive Lexus in palio, come la sfida "nearest to the pin" che verrà vinta da coloro che riusciranno ad avvicinarsi maggiormente alla bandierina della buca prescelta, o il driving contest, vinto da chi raggiungerà la maggiore distanza con il primo colpo.