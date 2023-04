Dal 28 al 30 luglio torna il Rally di Roma Capitale con la sua undicesima edizione, valida oltre che per il campionato italiano anche come tappa di quello europeo.

A capo del Rally di Roma Capitale, Massimiliano Rendina di Motorsport Italia, insignito dal Coni con la stella di bronzo come dirigente per l'anno 2021 anche per i risultati conseguiti e l'impegno dedicato allo sport in tanti anni di servizio.