Regione Toscana stanzia 1,5 milioni per la viabilità

Ammonta a 1,5 milioni di euro il cofinanziamento concesso dalla Regione a 31 Comuni di nove delle dieci province della Toscana. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli. "Serviranno - precisa l'assessore - per cofinanziare, fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo delle opere, interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcune strade pubbliche comunali. Sono tre i criteri che hanno ispirato questo provvedimento: quello del cofinanziamento, cioè del supporto da parte della Regione a chi ha presentato progetti disponendo comunque di una quota da assegnare all'intervento, quello di destinare i fondi disponibili alle amministrazioni che lo scorso anno non eravamo stati in grado di finanziare, infine quello che ci ha portato a privilegiare le amministrazioni locali più piccole, che sono quelle che dispongono di bilanci più limitati e che spesso sono costrette a rinviare interventi, anche necessari, per la mancanza di fondi. In questo modo pensiamo di essere riusciti a dar loro un aiuto decisivo". Si tratta di nove Comuni della provincia di Lucca (Careggine, Fosciandora, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Minucciano, Pescaglia, Gallicano, Sillano Giuncugnano e Villa Collemandina) ai quali è destinato un totale di 450 mila euro, cioè 50 mila euro ciascuno. Al secondo posto per numero di Comuni finanziati si piazza la provincia di Arezzo con sei Comuni (Montemignaio, Chitignano, Talla, Castel Focognano, Lucignano e Sestino) a cui vanno in totale 280 mila euro: 40 mila ciascuno a Chitignano e Talla e 50 mila ciascuno a tutti gli altri. Sono quattro i Comuni della provincia di Pisa ad ottenere finanziamenti per complessivi 189.700 euro: 50 mila ciascuno a Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di Cecina, 49.700 a Fauglia e 40 mila a Chianni. Anche in provincia di Massa Carrara sono quattro i comuni che ottengono cofinanziamenti per un totale di 193.200 euro. A Bagnone, Tresana e Filattiera vanno così 50 mila euro ciascuno, mentre la quota di cofinanziamento che spetta a Comano è di 43.200 euro. Sono tre i comuni senesi beneficiari. Si tratta di Radicofani che avrà 49.600 euro, Buonconvento con 50 mila e Sarteano con la stessa cifra. Sono due i comuni grossetani che avranno 50 mila euro ciascuno. SI tratta di Roccalbegna e di Monterotondo Marittimo. In provincia di Pistoia ha ottenuto un contributo di 37.400 euro il comune montano di Sambuca Pistoiese. Ad un altro comune montano, quello di Palazzuolo sul Senio, situato nel territorio della città metropolitana di Firenze, vanno 50 mila euro. In provincia di Livorno al comune elbano di Porto Azzurro andranno 50 mila euro.