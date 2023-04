Nel 2023 in Italia investiti e uccisi 131 pedoni

Dall'inizio dell'anno in Italia sono morti 131 pedoni, tra i quali la bambina di 7 anni investita oggi nel Napoletano, secondo i dati dell'Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale). Una strage senza fine, con un decesso ogni 19 ore sulle strade italiane, anche se ad aprile l'andamento è migliorato rispetto ai mesi precedenti.

In testa alle regioni con più decessi c'è il Lazio con 30, quasi un quarto del totale, di cui ben 16 a Roma. Segue l'Emilia-Romagna con 15, poi la Lombardia con 14 e la Campania con 13.

A gennaio ci sono state 51 persone investite mortalmente, 36 a febbraio e 31 a marzo. Tredici i decessi nel mese di aprile.

In tutto sono morti 89 uomini e 42 donne. Quattro i bambini pedoni che avevano meno di 10 anni, mentre 59 pedoni avevano più di 65 anni.