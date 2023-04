Mazda estende la garanzia a 6 anni o 150.000 km

Su tutte le auto della gamma Mazda vendute dal 1° aprile 2023, la casa di Hiroshima estende la garanzia a 6 anni o 150.000 km, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

Grazie ai principi della filosofia giapponese Kaizen seguiti dal marchio, che presuppongono un miglioramento continuo, si è passati da una copertura di 3 anni o 100.000 km, ad una formula che raddoppia le annualità ed incrementa di 50.000 km il limite di chilometraggio.

La garanzia prevede una copertura totale su un qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione e il costruttore si assume l'onere del costo della riparazione o della sostituzione dei componenti interessati, con la unica esclusione delle parti soggette ad usura. Si tratta di una garanzia gratuita che, in caso di rivendita del veicolo entro 6 anni o 150.000 km dalla data di prima immatricolazione, sarà valida anche per il proprietario successivo per il periodo o per il chilometraggio rimanente. Inoltre, per i veicoli elettrici a batteria (BEV) e i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), il costruttore fornisce anche una garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda dell'evento che si verifica per primo, sulla batteria ad alta tensione. Per ogni modello, alla garanzia principale si aggiunge l'integrazione di una garanzia anti perforazione di 12 anni, ed una garanzia di 3 anni su vernice e corrosione superficiale.

L'obiettivo del brand, con questa iniziativa, è quello di migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti con i propri prodotti e servizi.