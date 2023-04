La Honda Civic Type R è la regina del Nurburgring

La Honda Civic Type R torna ad essere la più veloce trazione anteriore sul circuito del Nurburgring, conquistando un nuovo record sul giro. Infatti, il 24 marzo, la squadra di sviluppo ha completato un giro in 7:44.881 nel famigerato 'inferno verde'.

La performance è maturata sul tracciato modificato, che ora è più lungo, e misura precisamente 20,8 km, come è stato dichiarato dalla stessa direzione del circuito nel 2019. Oltre al quattro cilindri turbo 2.0 che, nella sua ultima versione, sviluppa 329 CV e 420 Nm di coppia, la Civic Type R ha potuto sfruttare soluzioni aerodinamiche evolute, come il particolare angolo di ala posteriore, ed i complessi elementi del sottofondo, per generare deportanza.

Inoltre, il passo più lungo di 35 mm rispetto alla precedente Type R, associato alle sospensioni posteriori multilink, e ad una carreggiata posteriore più larga, le consentono di avere una maggiore stabilità in curva in confronto al modello che è andata a sostituire.