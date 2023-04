Per future Lancia Delta e Gamma piattaforma Stla Medium

Dopo il reveal di sabato scorso, Lancia Pu+Ra HPE - il concept-manifesto del marchio per i prossimi 10 anni - si presenta ufficialmente in pubblico restando esposto per tutta la durata del evento davanti al Cassina Store Milano di via Durini, centro nevralgico del Fuorisalone durante la Design Week.

Questo duplice debutto è l'occasione per ascoltare da Ned Curic, già vice presidente di Alexa Automotive - Amazon, che dal 2021 fa parte di Stellantis come chief technology officer (Cto) un approfondimento su ciò che rappresenterà a livello di piattaforme la base dei futuri modelli Lancia.

"Insieme a un'esperienza di bordo confortevole e piacevole - ha detto Curic - sappiamo che i clienti Lancia cercano l'eleganza e l'innovazione italiana senza tempo. Cercano il benessere italiano nelle loro auto. E siccome Lancia inizia il suo Rinascimento dall'Italia ma è destinata ad espandersi nel resto d'Europa" "Le future Lancia sono pensate per essere adatte a tutti i clienti europei ea tutte le strade europee: compatte, agili e piacevoli da guidare. Ecco perché - spiega Curic - la piattaforma Stla Medium di Stellantis è ideale per Lancia".

Nel ribadire che "la piattaforma Stla Medium sarà fondamentale per Stellantis e importante anche per Lancia" il chief technology officer (Cto) del Gruppo ha confermato che "Gamma e Delta verranno sviluppate proprio su questa piattaforma che sarà l'abbinamento perfetto per Lancia. Questo perché il supporto Stla è flessibile, è efficiente, ed è molto competitivo".

"Flessibile - puntualizza Curic - perché i passi e gli sbalzi modulari ci consentono di utilizzarlo per modelli molto diversi nei segmenti C e D, ovvero Delta e Gamma. Efficiente perché è una piattaforma Bev nativa leggera e rigida per il massimo confort e divertimento di guida. E offre la possibilità di adottare sia la trazione anteriore che quella integrale".

Come già annunciato, i primi impianti dove verrà assemblata la piattaforma Stla Medium sono Melfi, Sochaux in Francia e Eisenach in Germania. Su questa importante soluzione tecnologica Curic non ha dubbi: "è perfetta per Lancia perché Stla Medium offrirà autonomia, tempo di ricarica ed efficienza migliori della categoria. Si andrà da 500 a oltre 700 km di autonomia, E su applicazioni future, potremmo ottenere un consumo energetico ancora migliore restando sotto meno a 10 kWh/100 km e tempi di ricarica super rapidi, con possibilità di passare dal 20% all'80% in meno di 15 minuti".