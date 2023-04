Numeri di successo per la nona edizione di Fleet Motor Day

Oltre 400 fleet&mobility manager, più di 900 partecipanti attori della filiera e 69 brand automotive aderenti, sono alcuni dei numeri che meglio rappresentano la nona edizione di Fleet Motor Day, la manifestazione dedicata alla mobilità aziendale organizzata da Fleet Magazine in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle Associazioni Aniasa e Unrae, andata in scena nei giorni scorsi tra Roma e Vallelunga.

Il format della manifestazione ha visto la prima giornata dedicata ai dibattiti e agli approfondimenti del sistema automobilistico, mentre la seconda al dinamismo delle prove in pista, all'Autodromo di Vallelunga, con tutti i modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche partecipanti.

I fleet&mobility manager hanno avuto modo di confrontarsi e di incontrare le aziende che operano nei diversi settori dell'automotive, come il noleggio, la telematica e il fleet management, l'energia, gli allestimenti e di altri servizi della filiera della mobilità.

Presso Lo Spazio Vittoria di via Vittoria Colonna si sono tenuti i dibattiti che hanno fatto il punto sul sistema automotive, visto da tutti i punti di vista dei diversi attori del sistema stesso. Hanno chiacchierato del come e del modo in cui le case automobilistiche si stanno trasformando Marco Santucci (Ceo Jaguar Land Rover Italia), Alain Visser (Ceo Lynk & Co International), Giuseppe Bitti (canaging director & Coo Kia Italia), Andrea Bartolomeo (country manager MG Italy e Roberto Pietrantonio (managing director Mazda Motor Italia).

Nel corso di una tavola rotonda si è anche parlato dei nuovi servizi e delle opportunità che nasceranno dalla trasformazione tecnologica in atto. Per i noleggiatori, che non offrono più solo l'auto e per le società di telematica, sempre più presenti e attive nelle flotte aziendali.