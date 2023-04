Mit, 'via al tavolo istituzionale su A24/A25, pronti 3 miliardi'

"Appuntamenti periodici" per fare il punto della situazione sulla A24/A25: è quanto deciso nel corso del tavolo convocato oggi al Mit e che ha coinvolto il vicepremier e ministro Matteo Salvini con i Presidenti delle regioni Abruzzo e Lazio, una rappresentanza di sindaci e della struttura commissariale, Anas e gli esperti del Ministero. La creazione del tavolo istituzionale per le Autostrade Roma L'Aquila Teramo e Torano Pescara è quindi ufficiale". Così una nota del Mit.

Tra le altre cose, è stato confermato che si sta procedendo alla predisposizione di un progetto integrato e condiviso con Anas per le cantierizzazioni e per accelerare i tempi di adeguamento della infrastruttura autostradale nonché la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. I lavori potrebbero iniziare nei prossimi mesi. Sul tavolo, ci sono opere di riqualificazione dei viadotti per le quali è già disponibile un miliardo di euro assicurato con fondi complementari al Pnrr. È da questo bacino che potranno essere assicurate anche le risorse residuali per consentire l'avvio dei lavori di adeguamento del Gran Sasso entro l'estate. In totale, ad oggi c'è una "disponibilità di risorse pari a 3 miliardi" e che potrebbero essere ulteriormente integrate. Salvini ha ribadito la massima attenzione per tutto il dossier della A24/A25, ricordando che "stiamo parlando dell'arteria su cui il Mit ha fatto più riunioni in assoluto".

Nel corso del prossimo tavolo, verrà condiviso con gli amministratori locali il programma dei lavori di messa in sicurezza.