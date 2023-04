L'Alfa Romeo da F1 si esibisce a Pomigliano e Cassino

La monoposto di F1 con a bordo il pilota Alfa Romeo Zhou Guanyu ha abbandonato i tracciati ufficiali dei circuiti internazionali per sfrecciare, tra lo stupore di tutti, per le strade del centro Italia e raggiungere gli stabilimenti Stellantis di Cassino e Pomigliano d'Arco. Il pilota cinese si è esibito sotto gli sguardi divertiti degli operai dei due stabilimenti a poco meno di un anno dalla 'sveglia' che, invece, aveva dato Valtteri Bottas a Milano il 24 giugno del 2022, giorno del 112/o anniversario del marchio Alfa Romeo.

E Alfa Romeo l'ha fatto ancora: e così, lungo la tratta Cassino Pomigliano che idealmente collega gli stabilimenti italiani del marchio, la nuova monoposto con a bordo il pilota cinese Zhou Guanyu è stata nuovamente intercettata in un habitat ben diverso dal consueto asfalto drenante dei circuiti di tutto il mondo.

A Pomigliano d'Arco le tute blu hanno assistito affascinati alle prodezze di Zhou Guanyu entrato trionfalmente nello stabilimento sede di produzione del modello Alfa Romeo Tonale.

Il pilota ha poi parcheggiato la vettura accanto a tre minisuv: rosso, bianco e verde, a simboleggiare il Tricolore. Nello stabilimento è stato anche allestito un box da Formula 1, che ha infiammato gli animi degli appassionati Alfa Romeo.